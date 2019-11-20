غادة عادل تُطمئن الجمهور بعد جراحةٍ عاجلة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة المصرية غادة عادل أنها خضعت لجراحة دقيقة عاجلة، شارحة أنها شعرت بآلامٍ لا تحتمل في منطقة البطن فتوجهت على الفور إلى المستشفى. وبعد الفحوصات تبين إصابتها بالتهابٍ حاد في الزائدة الدودية استلزم خضوعها لجراحة لاستئصالها.

وطمأت الجميع بأنها أصبحت بحالةٍ صحية جيدة، مشيرةً إلى أنها لم تمكث في المستشفى إلا يوماً واحداً. وقالت أنها تحتاج إلى تمضية بقية الأسبوع في فترة نقاهة، قبل أن تعود لمواصلة عملها الفني. علماً أنها وافقت على مشاركة الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في شهر رمضان من العام المقبل.

هذا وشاركت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة كُتِبَ عليها: قلبكم يستحق السعادة