فؤاد عبد الواحد يقدّم مفاجآته في موسم الرياض

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الفنان فؤاد عبد الواحد الجمهور خلال حفله ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 بأغنية "يزورني" الجديدة من ألبومه المقبل قريباً. وهي من كلمات تركي بن عبد الرحمن وألحان "سهم".
وتابع وصلته أمام حضور كامل العدد في مركز الملك فهد الثقافي مقدماً مفاجآت أخرى بدأها مع الفنانة أسماء لمنور بـ"دويتو" بعنوان "ظبي اليمن"، ثم كانت المفاجأة الثالثة بأداء "تريو" "قالوا ترى" جمعهما مع الفنان القدير عبادي الجوهر.
وعبّر عن سعادته بالتواجد مع الجمهور السعودي بـ"موسم الرياض المبهر"، شاكراً الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ وشركة روتانا ورئيسها التنفيذي سالم الهندي.
هذا ويعمل "عبد الواحد" على الإنتهاء من ألبومه الجديد الذي يحوي مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة الذي تعاون من خلالها مع أسماء كبيرة في عالم الأغنية الخليجية والعربية.
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