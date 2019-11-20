عابد فهد يشيد بأداء هبة طوجي في "هوس"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت شركتا "غولدن لاين للإنتاج الفني" و"آي سي ميديا" الملصق الترويجي الأول لمسلسل "هوس" الذي يجمع النجمين، السوري عابد فهد واللبنانية هبة طوجي، من كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.

فهد

وفي تصريحات صحافية، تحدث فهد عن العمل وشخصيته فيه، قائلاً: "هناك شيء مركب في الشخصية التي تتمتع بتفاصيل كثيرة وتحولات وصدمات عدة، بالإضافة الى جريمة كبرى تُرتكب بشكلٍ او بآخر".

ونوّه بشريكته في البطولة هبة طوجي: "هي خريجة تمثيل، وموسيقى أيضاً. لدهيا حساسية مرهفة جداً تجاه الكلمة، وتجاه المشهد، وتجاه أي شيء غير مُقنع أو لا مبرر له. تبحث عن أدق التفاصيل، ولديها أداء عال في دور جيد جداً. هي حريصة على أن تكون تجربتها الأولى في الدراما التلفزيونية ناضجة ومكتملة".

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طوجي

وطوجي بدورها أكدت أن دورها غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل. ولفتت الى عملها مع "فهد" قائلة إن التواصل بينهما خلال التصوير رائع ويحمل انسجاماً كبيراً، لا سيما أنه يطمح لإنجاح العمل بأكمله وإظهار شريكه بصورة جيدة وليس همه نفسه.

الجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، فيما ستغنّي طوجي شارة المسلسل الذي يصوّر في لبنان.

