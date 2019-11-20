شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أول مهرجان دولي مستقل للأراجوز المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأراجوز المصري تم الاعتراف به كواحد من الفنون الإنسانية المهمة وتم تسجيله على قوائم اليونسكو في 28 نوفمبر 2018، تتويجاً لجهود استمرت 20 عاماً، سعى فيها د. نبيل بهجت - معد ملف التسجيل – لنقل الفن من الهامش إلى بؤرة الاهتمام، فانتزعت جهوده اعترافاً محلياً وعربياً وعالمياً، وقام د. بهجت بإعداد الملف الخاص بالتسجيل إعداداً كاملاً مستفيداً من تجربة فرقة ومضة التي احتضنت عدداً من الكنوز البشرية الحاملين لفن الأراجوز كعم صابر المصري، وصابر شيكو، وكذلك عدداً من الشباب في مبادرة لتوظيف الفن، كما سعى الدكتور بهجت لوضع أول أرشيف لفن الأراجوزوإعادة توظيفه داخل العروض المسرحية التي تقدمها فرقة ومضة.



مهرجان الاراجوز المصري

الدكتور نبيل بهجت صاحب فكرة المهرجان ورئيسه يكشف لليوم السابع كافة التفاصيل قائلا : حان الوقت ليكون لدي مصر مهرجانا متخصصا لعروض خيال الظل والأراجوز وستبدأ فعاليات المهرجان بسيمينارعلمي ومحاضرة بقسم المسرح بجامعة حلوان، في تمام العاشرة صباحاً يوم الأحد 24 نوفمبر وتتناول المحاضرة تكوين وصناعة عروض الأراجوز، وآليات الحفاظ عليه وإجراءات الصون العاجل له، ويساهم في المحاضرة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.



مهرجان الاراجوز المصري ينطلق 24 نوفمبر

يضيف بهجت: في ذات اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، تنطلق ورشة "بناء وصناعة عروض الأراجوز"، بمقرالتحرير لاونج بمعهد جوته بالدقي، وتستمر لمدة يومين، تبدأ الورشة في يومها الثاني في تمام الساعة الحادية عشر وتنتهي يومياً في تمام الساعة الخامسة. وتتناول الورشة فلسفة صناعة عروض الأراجوز، بداية من صناعة الدمى المختلفة من المكونات المختلفة والتباين الارتجالي في الصناعة، وصناعة الدمى المختلفة للأراجوز وآلة الأمانة وطريقة استعمالها وصناعة وسائط العرض (البرفان – والباردة – والخيمة)، وتقديم طرق تصميم الدمى المختلفة والتي تصل إلى 14 دمية، ثم تنتقل الورشة لمستوى أعلى حيث بناء وصناعة العرض من حيث التدريب على الأداء والتمثيل والتحريك، والتداخل بين ما هو مادي وما هو إنساني، وبناء فضاءات التفاعل والارتجال والقصة والموسيقى والأغاني.



الدكتور نبيل بهجت صاحب الفضل في الاعتراف بالاراجوز المصري في اليونسكو

وأضاف: كما يستضيف بيت السناري يوم الاثنين 25 نوفمبر الساعة السادسة مساء عرض "حكمة الأراجوز" وكذلك عدداً من النمر التراثية، ويدور العرض حول أهمية العلم وضرورة الاهتمام به والتأكيد على القيم المرتبطة بالتعليم، ويستهدف العرض تشجيع الطلاب وغيرهم وفتح أفق مختلف في مسارات التعليم من خلال التفاعلية التي تحدث في العرض.



عم صابر اشهر لاعب اراجوز في مصر

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وأوضح أيضا: يأتي اليوم الثالث الثلاثاء 26 نوفمبر للمهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهراً بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تقدم فرقة ومضة عدداً من العروض "النمر" التراثية، مثل نمرة الأستاذ، والبربري، وحرب أكتوبر، في محاولة لإلقاء الضوء على الدور الوطني الذي لعبه الأراجوز في أوقات الأزمات، ويتخلل ذلك محاضرة حول عروضات الأراجوز وإشكاليات الطرح، وتناول المفاهيم الوطنية والفكر الوطني، وكيف جسد الأراجوز نموذج البطولة الوطنية أوقات الأزمات الكبرى للمجتمع المصري، كذلك رحلة تسجيل فنون الأراجوز في اليونسك، كشكل للفن الوطني المصري ويستضيف بيت السناري الساعة السادسة مساء من ذات اليوم عرض "هكذا تكلم الأراجوز" الذي يتناول مفاهيم التعايش السلمي، والتعاون، وسبل نبذ الخلاف وحل المشكلات داخل السياق الاجتماعي، كذلك سيعقب العرض عدداً من النمر التراثية، مثل: حمودة وأخوه، والشحات والحانوتي النصاب وفنان بالعافية والفتوة والغلباوي.



فرقة ومضة تنظم مهرجان للاراجوز المصري

ويفتتح اليوم الرابع الاربعاء 27 نوفمبر بعرض "حكاوي الأراجوز" في بيت السناري الساعة 11 صباحاً، وفي تمام الساعة 7 مساء تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك يوماً مفتوحاً للأراجوز المصري يبدأ بكلمة د. نبيل بهجت عن توثيق الأراجوز باليونيسكو والصعوبات والمعوقات، ثم عرض فيلم الأراجوز المصري إخراج وإنتاج د. نبيل بهجت، والتعليق عليه، ويقدم الفيلم عدداً من الكنوز البشرية من حملة هذا الفن، ثم يعرض فيلم خاص بشيخ لاعبي الأراجوز المرحوم عم صابر المصري، كما يشهد اليوم تكريماً لعدد من لاعبي الأراجوز الأحياء وعدد من الكوادر الشابة من حملة الفن. وسيقدم عرض رحلة الأراجوز الذي يتناول سيرة الأراجوز في الكفاح والنضال وسيقام على هامش اليوم ورش عمل، كذلك ستعرض نماذج من دمى الأراجوز التراثية.



الاراجوز المصري تعترف به اليونسكو

ويأتي يوم الخميس 28 نوفمبر ليمثل ختام المهرجان في بيت السناري في تمام الساعة السادسة مساءً، ويقدم فيه د. نبيل بهجت محاضرة عن كتاب الأراجوز بين الفقد والاستعادة، ليقف على أهم المحطات التي ميزت رحلة اسعادة الأراجوز إلى الحياة مرة أخرى، تلك الرحلة التي استمرت لقرابة العشرين عاماً، والتي نقلت الأراجوز من الهامش إلى المركز، ومراحل التوثيق والجمع والتأسيس والاعتراف والإنتاج والتسجيل، وكذلك إلقاء الضوء على عدد من اللاعبين الشعبيين وتكريمهم ويختم المهرجان بعرض "عاش الأراجوز" الذي يتناول سيرة الأراجوز المصري ويستلهم العرض أجزاء من كتاب الأراجوز "بين الفقد والاستعادة".



مهرجان الاراجوز المصري

جديربالذكرأن فرقة ومضة لعروض الأراجوز وخيال الظل فرقة مستقلة أسسها المخرج والمؤلف المسرحي الدكتور نبيل بهجت، سعت منذ نشأتها للحفاظ على أحد أهم فنون الفرجة الشعبية وقدمت عروضها في مختلف محافظات مصر ودول العالم حيث أنتجت 36 عملاً مسرحياً في مختلف دول العالم، معتمدة - طوال رحلتها -على التمويل الذاتي في إنتاج عروضها، وتأتي مبادرتها لإطلاق أول مهرجان للأراجوز المصري تزامناً مع تسجيل الأراجوز كفن شعبي على قوائم اليونيسكو