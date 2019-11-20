شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يبدأ التحضير لألبومه الجديد بعد غياب 3 سنوات.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المطرب إيهاب توفيق حاليا على التحضير لألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه بدايات عام 2020، بعد غياب 3 سنوات عن الساحة منذ ألبومه الأخير "كل يوم يحلو"، حيث بدأ في اختيار أغنيات الألبوم الجديد، ويتعاون مع شعراء جدد لأول مرة.

ويتعاون توفيق أيضا فى ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائي مودي نبيل بأغنيتين تحمل طابع دراما ومقسوم، وهما من ألحان وتوزيع فارس فهمي، وأغنية ثالثة يقدمها توفيق من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغانى خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد مودى نبيل لـ"الخليج 365".

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها فارس فهمي مع النجم إيهاب توفيق، حيث تعاونا من قبل في الدويتو الذى قدمه توفيق مع المطرب الشعبى أحمد شيبة بعنوان "عشمي في ربنا" وهي من كلمات رضا المصري وتوزيع زيزو، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن آخر أغانى إيهاب توفيق أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل.