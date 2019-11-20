لا تفخر بنفسها وأحلامها لا تتعلق بالفن وهذا رأيها في صابرين.. أبرز تصريحات هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل النجمة هند صبري، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الأربعين، إذ أنها من مواليد 19 نوفمبر 1979.

وحلت النجمة هند صبري، مؤخرًا ضيفة على برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية الحدث.

وأثناء استضافتها صرحت "هند" عدد من التصريحات، أبرزها:

_ أحاول أن أقوم بكل الأشياء العادية التي تقوم بها الزوجة، وأحاول تعويض أبنائي عن غيابي.

_ بدأت تمثيل وهي في الرابعة عشر، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان قرطاج، منذ 25 عاما، عن فيلم "صمت القصور".

_ تقول أنها طورت من نفسها، وتسعى دائما لذلك، وحاولت ألا تكون "أجنبية" تمثل في مصر، بل حاولت أن تكون مصرية بالفعل.

_ قالت أنها لا تفخر بنفسها، وتحاسب نفسها "حساب عسير".

_ نفت أن يتم عمل جزء ثاني من مسلسل "حلاوة الدنيا"، مؤكدة أنه لا يحتمل جزء آخر.

_ قالت إنها لن تشارك في الجزء السادس من مسلسل "الكبير".

_ تمنت عمل جزء ثالث لفيلم "الجزيرة".

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_ قالت إن أحلامها لا تتعلق بالفن، بل لها علاقة بعائلتها وبالصحة والستر.

_ أكدت أنها كانت "مرعوبة" طيلة تصوير فيلم "الفيل الأزرق 2"، ولم تكن تنام وقتها.

_ أبدت رغبتها في عمل جزء آخر من مسلسل "عايزة أتجوز".

_ قالت إن شخصية "أمينة الشماع" في مسلسل "حلاوة الدنيا" قريبة جدا من شخصيتها الحقيقية.

_ قالت إنها ليست صديقة مقربة للفنانة درة، ولكنهما تجمعهما علاقة طيبة.

_ وصفت علاقتها بالسوشيال ميديا على أنها "شد وجذب"، وزوجها يغضب كثيرا لكثرة ارتباطها بها.

_ قالت: "لما البنات بيقولولي سيبي التليفون، دي حاجة بتوجعني، عشان بحس إني مشغولة عنهم"

_ أكدت أن "السوشيال ميديا" مهمة لأنها تجعل هناك علاقة مباشرة بينها وبين الجمهور، لكنها "خطيرة جدا".

_ قالت إن السينما التونسية في تقدم.

_ قالت إن صابرين من "أجمد" الممثلات وأطيب القلوب التي تعرفها، وأحترم قرارها سواء بخلع الحجاب أو ارتدائه.