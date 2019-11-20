شائعة انفصال أصالة.. كيف بدأت وانتهت عند ابنتها شام الذهبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كما بدأت قصة انفصال طارق العريان وأصالة، من عند ابنة الأخيرة شام الذهبي، انتهت القصة بتصريح واضح وصريح منها، ينفي الأمر برمته.

وكانت شائعات انفصال الثنائي، وارتباط العريان بالفنانة السورية نسرين طافش، قد بدأت بعد فيديو لشام، عبر حسابها على إنستجرام، تحدثت فيه عن ندرة الرجال، ‏الذين يعاملون المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعر المرأة بالأمان، أما ‏الرجل الذى يشعرها بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل، ووجهت رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربينى، خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها فى كلامها.‏

ما ذكرته شام في الفيديو، فسره البعض بانفصال والدتها وطارق العريان، ودفع الكثيرون لطرح سؤال هل تقصد ابنة أصالة انفصال الفنانة السورية عن زوجها؟

ومن المعروف عن أصالة إنها ليست من الفنانات اللواتي يتكتمن على تفاصيل حياتهن الشخصية، وهو ما ذكرته في إحدى لقاءاتها.

لكن تغريدات من أصالة زادت من إثارة الجدل، ومن أبرزها: "الشعب عامل متل الست اللي ما بتطلب الإنفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنه مين بيتمتى المجهول وبيرحله؟ شوية قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كل شي بيزيد عن حده، بينقلب ضده، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا، لبنان".

وهو الأمر الذي دفع أصالة للرد في منشورًا مطولًا قالت فيه: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي» بهذا التعليق بدأت أصالة ردها الحاسم وتابعت: "أرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف".

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وتابعت أصالة: "ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء".

وأضافت: "وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

من جانبها ردت نسرين طافش على شائعات ارتباطها بالعريان قائلة: "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح ومن يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة و التى ردت بقوة عليهم.

أما طارق العريان فلم يقف مكتوف الأيدي، وحرص أيضًا على نفي تلك الشائعة قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".

وكما كانت البداية عن شام، كانت نهاية القصة حتى الآن عندها أيضا، وقالت خلال لقاء مع برنامج "Insider" إن الفيديو الذي تحدثت فيه عن النماذج السيئة من الرجال لا يتعلق بطارق العريان، مؤكدة أنها تكن له كل الاحترام وتعتبره من أفضل الرجال الذين تعاملت معهم، إذ قالت: "أبدًا ما كان هو في بالي؛ لأن أونكل طارق بعشقه وبعتبره من أعظم الرجال اللي شوفتهم في حياتي، كتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي، وأبدا مش بقصده".