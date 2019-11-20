تراند اليوم : شاهد.. اشتباك وضرب بين فنانة كويتية شهيرة ومدرسات داخل المدرسة...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية الشهيرة، ملاك الكويتية، لحظة اشتباكها مع مدرسات ابنها داخل المدرسة، بسبب تعرض ابنها للضرب على يد أحد زملائه وهو ما دفعها للذعاب للشكوى فحدثت مشاداة واشتباكات مع المدرسات.

وقالت الفنانة الكويتية في الفيديو مخاطبة المدرسات:« ليش ولدي صار له أسبوعين ممنوع من الدراسة.. أنا بصور الفيديو حتى يشاهده الناس.. لا تمسكون تليفوني.. فيه مخفر .. روحي المخفر».

ويظهر في الفيديو محاولة المدرسات منع النفانة الكويتية، من التصوير وتوثيق الواقعة، في حين هددت الفنانة ملاك بتحويل القضية إلى رأي عام إذا لم تحصل على حق ابنها.

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