تراند اليوم : غضب شديد بسبب تصريحات أصالة النارية بشأن حجاب الفنانة صابرين...

أثارت المطربة السورية أصالة موجة جديدة من الغضب بعد حديثها الناري عن خلع الفنانة المصرية صابرين للحجاب.

وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا" .

وأضافت: "صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوب".

