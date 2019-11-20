تراند اليوم : أهم رجلين في حياة "رانيا يوسف" يشعلان "انستجرام" بعد نشر صورتهما...

احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف باليوم العالمي للرجال الذي كان بالأمس .

و نشرت "رانيا صورتين" أحدهما مع والدها والأخرى مع أخيها ، وعلقت قائلة: "في اليوم العالمي للرجال .. أكثر اتنين سند ليا هما والدي وأخويا".

ودعم جمهور رانيا يوسف الصورة التي نشرتها ، داعين لوالدها بالصحة وطول العمر.

وكانت رانيا يوسف أثارت جدلا بعد أن قررت أن تستفز الجمهور المهاجم لها بصورة أكبر، وتخبرهم وهي تتحدث عن الصور الجريئة مرتدية الحجاب بأنها سعيدة بذلك.

وظهرت رانيا يوسف في برنامج "the insider"، على قناة دبي عبر "إنستجرام" ، وقالت: «أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني اعملوا اللي إنتوا عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة».

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كما تحدثت رانيا عن مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» الذي ستظهر خلاله في الحجاب قائلة: «الاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما».

وهاجم النشطاء الفنانة المصرية، واصفين تصريحاتها بالاستفزازية، خاصة انها أردات توجيه رسالة بانها لا تبالي من انتقاد ظهورها الجرئ وأنها سعيدة بذلك دون مراعاة مشاعر الجمهور وتقاليد مصر المحافظة.

