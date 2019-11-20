منافسة شرسة بين "ممالك النار" و"المؤسس عثمان" بالتزامن مع عرض المسلسلين في نوفمبر الجاري

يشهد سوق الدراما التاريخية منافسة شرسة بالتزامن مع عرض مسلسلي "ممالك النار" والذي يعد أضخم إنتاج عربي ومسلسل "المؤسس عثمان" الذي تنتجه تركيا ويعرض اليوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وحاز مسلسل "ممالك النار" فور عرضه على إشادات وإعجاب الجمهور بأبطال المسلسل في مقدمتهم النجم خالد النبوي والطفل معتز هشام، بعد تألقهما القوي.

تصدر "ممالك النار" التريندات

وتصدر "ممالك النار" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت مشاهداته الملايين في أولى حلقاته.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "ممالك النار" حول حقبة دولة المماليك في الفترة الأخيرة واكتشاف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.

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