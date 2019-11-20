بعد عشر سنوات من الخلافات.. ما مصير علاقة مادونا بشقيقها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد نحو عشر سنوات على خلاف النجمة العالمية ​مادونا​ مع شقيقها ​كريستوفر سيكونكون​، قررت وضع حد لها وإعلان الصلح معه وذلك من أجل والدها.

ونشرت مجلة “يورتانجو” أن الخلاف بين مادونا 61 عامًا، وشقيقها كريستوفر سيكونكون 59 عامًا قد بدأ في عام 2008 بعد أن أصدر كريستوفر كتابًا بعنوان “الحياة مع شقيقتي مادونا”، اتهمها فيه بأنها انتهازية، طاغية، أنانية وشريرة واتهمته بالمثلي الجنس عبر شاشات التلفزيون. بالإضافة الى أنه كشف عن حياة شقيقته قبل الشهرة وعن فقرها في البداية. وأضاف أنها تجبره على العمل لديها من دون مقابل، واتهمته بالسرقة والاحتيال.

ولكن الآن قررت مادونا تجاوز جميع الخلافات وفتح صفحة جديدة معه وذلك من أجل والدها 88 عامًا ومادونا لديها 8 أشقاء ولطالما كان يصرح كريستوفر وحتى خلال فترة العداء والمقاطعة أنهم عائلة متحدة ويقفون جنبا الى جنب في حين أن الأشقاء الستة يعملون معًا في صناعة الخمور.