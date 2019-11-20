تامر عاشور يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وهذا موعد طرحه

متابعة بتجـــــــــرد: على هامش حفله في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، كشف الفنان المصري تامر عاشور في لقاء خاص مع كايميرا “عرب وود”، عن مشاريعه الفنية المقبلة.
وكشف تامر عاشور عن أنه شارف على الإنتهاء من العمل على ألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في الوطن العربي.
وأضاف عاشور أن الألبوم سيبصر النور خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الأغاني الجديدة.
تامر عاشور كشف لكامير “عرب وود” سر نجاحه في الآونة الأخيره، الذي يرجع إلى وجود إدارة أعمال جديدة تحت قيادة سارة الطباخ.
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