كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات قليلة من بدء عرضه.. 9 معلومات عن شخصية عثمان بن أرطغرل في مسلسل "المؤسس عثمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ترقب ملايين المشاهدين اليوم عرض مسلسل "المؤسس عثمان" والذي حاز الجزء الأول منه بعنوان "أرطغرل" نجاحًا ضخمًا، يتسائل الكثيرون عن الشخصية التي يقوم عليها المسلسل في حلقاته الجديدة.

المسلسل يركز الضوء على سيرة عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه القايوي الغزي مؤسس السلالة العثمانية، فوالده أرطغرل بن سليمان شاه ووالدته حليمة خاتون، تم تجسيد شخصيته بالمسلسل التركي "المؤسس عثمان" الذي يترقب الجميع عرض أولى حلقاته اليوم.

ويستعرض "الخليج 365 الفني" بعض المعلومات عنه.

1 - ولد عثمان سنة 656 هجريا.