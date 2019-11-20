بيونسيه تخطف الأنظار بفستان ابيض شفاف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - خطفت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار خلال حضورها حفل عشاء خيري لصالح مؤسسة “شون كارتر”، التي يملكها زوجها النجم جاي زي، والتي أقيمت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وظهرت بيونسيه خلال الحفل بفستان أبيض شفاف، مع فتحة كبيرة عند ساقيها، من تصميم مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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