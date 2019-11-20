صافيناز بالبكيني في احدث جلسة تصوير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - خضعت الراقصة صافيناز لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها على شواطئ مدينة شرم الشيخ في الأيام الأخيرة. وظهرت صافيناز خلال جلسة التصوير بإطلالة جذابة وجريئة حيث ارتدت مايوه بكيني، وظهرت بتصفيفة شعر منسدل على ظهرها، وماكياج بسيط تناسف مع إطلالتها الجذابة، وكتبت على الصور قائلة:” اشتاق لشرم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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