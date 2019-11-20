شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل حكايات وصور مواقع تواصل الفنانين مبهجة.. مآسى النجوم على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهرالفنانين دائما عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، الجانب المبهج من حياتهم والصور المشرقة التى تخطف وتجذب أنظار متابعيهم، ويروجون لأعمالهم و يكشفون عن كواليس التصويرويعبرون عن حالتهم النفسية التى يمرون بها، ويحاولون دائما إخفاء جانب الوجع والمآسى التى يمرون بها فى حياتهم، وفى خطوة غيرمتوقعة فى كثير من الأحيان يفجرون مفاجآت لجمهورهم ويكشفون عن مرضهم، بل يفضفضون مع متابعيهم للخروج من الحالة السيئة التى يمرون بها، مثل ما فعلت الفنانة إليسا والفنان هيثم شاكروالفنانة ميارالغيطى وآخرهم الفنان رامى جمال.

كشفت النجمة اللبنانية إليسا، العام الماضى عن إصابتها بسرطان الثدى، وسردت تفاصيل عاشتها منذ معرفتها بإصابتها بالسرطان من خلال فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" ونشرته عبر حسابها على تويتر.

بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية، عاد هيثم شاكر للظهور وطرح ألبومه "معرفة قديمة"، ليكشف عبر حسابه على إنستجرام أن سبب غيابه الفترة السابقة علي ظهوره هو محاربته لمرض السرطان، وقال : "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة"..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم..شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم..شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



هيثم شاكر

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كشفت الفنانة الشابة مى الغيطى، من خلال بوست نشرته عبر حسابها على إنستجرام، العام الماضى فى مهرجان القاهرة السينمائى إصابتها بورم حميد وتعافت منه.



مى الغيطى

رامى جمال

وآخرالفنانين الذين كشفوا عن مرضهم عبر السوشيال ميديا المطرب والملحن رامى جمال، الذى أعلن الأحد الماضى، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهوربقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقررأن يشارك الجمهورالأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أوأن يتقبله الجمهوربهذا الشكل".