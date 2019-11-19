وحيد حامد يطالب بإقامة متحف لمقتنيات أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد بإقامة متحف يضم مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي، لأنه مبدع حقيقي وقدم للسينما والدراما العربية أعمالا فنية خالدة ومن المستحيل أن تسقط من ذاكرة المشاهد العربي.

وقال حامد لـ"العين الإخبارية": "تواصلت مع الدكتور أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية المصرية، وطلبت منه تبني فكرة إقامة متحف يضم ملابس الراحل أحمد زكي وأوراقه القديمة وسيناريوهات قدمها عبر مشواره الفني وساهمت في نجوميته وانتشاره داخل وخارج مصر".

وتابع حامد: "وعدني زكي بالعمل على تنفيذ الفكرة والتواصل مع وزارة الثقافة المصرية لتوفير الدعم الكامل لتحويل الفكرة إلى واقع ملموس".

وأضاف أن النجم المصري الراحل نور الشريف كانت لديه مكتبة كبيرة وللحفاظ عليها تم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية، وهذا تصرف جميل ورائع، لأنه يضمن بقاء الفنان في وعي المشاهد، وأتمنى تكرار الأمر مع أحمد زكي وضم كتبه وكل مقتنياته إلى متحف يليق بمكانته ورصيده الفني.

يذكر أن الفنان المصري أحمد زكي ولد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1949 ورحل عن عالمنا في 27 مارس/آذار 2005، وقدم عبر مشواره الفني أعمالا مهمة ناقش من خلالها قضايا سياسية واجتماعية شائكة ومنها "البريء، ضد الحكومة، أرض الخوف، الحب فوق هضبة الهرم، ناصر 56، أيام السادات".