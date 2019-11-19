رئيس اتحاد المنتجين العرب: "ممالك النار" يفضح دموية العثمانيين

قال الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إن مسلسل "ممالك النار" أحدث حالة من الجدل ودارت حوله الكثير من المناظرات رغم أن عرضه بدأ منذ يومين.

وأوضح "أبوذكري"، لـ"العين الإخبارية"، أن حالة الجدل سببها فضح المسلسل لدموية العثمانيين، مضيفا: "أرى أن الجانب الإيجابي في القضية هو الفرحة التي استقبلت بها الجماهير العربية هذا العمل التاريخي الضخم، فقد شعر المتلقي أنه سيشاهد محتوى دراميا جيدا يكشف تاريخ العثمانيين الزائف، هذا بالإضافة إلى مستوى العمل من إخراج وديكور وأداء نجوم".





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وعن رد الفعل التركي بعد بدء عرض المسلسل قال: "أرى غضبا شديدا في الأوساط التركية السياسية والفنية، إذ بدأ الإعلام التركي وأعوانه من الإرهابيين والمتعاطفين مع أردوغان في شن حملات للهجوم على العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن العمل يفضح تاريخ العثمانيين ويصحح الأكاذيب التي جاءت في المسلسلات التركية".

وأضاف: "فخور بمستوى مسلسل (ممالك النار) وبمنتجه الإماراتي ياسر حربي الذي خاض هذه المغامرة وقدم التاريخ العثماني بشكل أمين يكشف ممارساتهم الإجرامية في مصر والشام".

واختتم أبوذكري حديثه قائلا: "بعد مشاهدة الحلقات الأولى لمسلسل (ممالك النار) يجب أن يشعر الجمهور العربي بالفخر، لأن لدينا إنتاجا لا يقل جودة وقيمة عن الإنتاج العالمي، ويحاول أصحاب هذه المؤسسات رصد تاريخنا العربي بشكل دقيق وكشف الوجه القبيح للمستعمر العثماني في قالب إبداعي وفني متميز، وهذا الفن يخدم قضايانا وينعش وجداننا".

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج الإنجليزي بيتر ويبر، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم العرب مثل خالد النبوي، رشيد عساف، منى واصف، ويعرض على قناة "إم بي سي"، وبلغت تكلفة إنتاجه 40 مليون دولار وتم تصويره بالكامل في تونس.