تامر عاشور يصل السعودية لإحياء حفله الثانى بموسم الرياض

وصل، منذ قليل، المطرب تامر عاشور إلى مدينة الرياض، استعدادا لإحياء حفله الثانى ضمن فعاليات "ليالى المحروسة" التى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركى آل الشيخ، ومن المقرر أن يقدم تامر عددا من أغانيه فى الحفل، وهى "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و"قالولى نسيك" و"ذكريات كدابة"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".

ويعتبر تامر المطرب المصرى الذى يقدم حفلتين ضمن فعاليات "ليالى المحروسة" فى أقل من أسبوعين، ويأتى هذا الأمر بعد نجاح حفلته الأولى والتى رفعت فيها لافتة كامل العدد.

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لهذا السبب

تعرف على تفاصيل حفل المطرب تامر عاشور في السعودية