منى زكى تبدأ "الصندوق الأسود" بعد أسبوع

تبدأ النجمة منى زكى تصوير مشاهدها الأولى من فيلمها "الصندوق الأسود" بعد أسبوع، وذلك فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها حاليا مخرج العمل محمود كامل فى الوقت الحالى، حيث يتم عقد جلسات عمل بشكل يومي استعدادا لانطلاق التصوير، وتجمع المشاهد الأولى بين منى زكى ومحمد فراج وآخرين من النجوم.

فيلم "الصندوق الأسود"، من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وتظهر منى طوال أحداث الفيلم فى دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانان مصطفى خاطر ومحمد فراج.

ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت آخر أعمال منى زكى فيلم "من 30 سنة" الذى عرض فى السينمات عام 2016 وشارك فى بطولته كل من نوراللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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