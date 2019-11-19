- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كريم السبكى ينفى انفصاله عن شهد رمزى: الكلام دا محصلش والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف كريم السبكى لـ"الخليج 365": "اتعمل حدوتة وقصة اتجمعت من الصور اللى منشورة على إنستجرام، وأنا دلوقتى فى بيتى ومعايا مراتى وبنتى والكلام بتاع الانفصال دا ملوش أى أساس من الصحة".
تزوج كريم السبكى من شهد رمزي فى مايو عام 2016 وأنجبا طفلتهما "ليالى"، وكان آخر ظهور لهما في مارس الماضي خلال احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عدم وجود صور تجمعهما على حساباتهما بالسوشيال ميديا.
يذكر أن كريم السبكى قدم خلال مشواره كمخرج 3 أفلام هم "قلب الأسد" مع محمد رمضان وتأليف حسام موسى، و"من ضهر راجل" مع آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة وتأليف محمد أمين، وأخيراً "الديزل" مع محمد رمضان وياسمين صبرى وهنا شيحة وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج كريم السبكى ينفى انفصاله عن شهد رمزى: الكلام دا محصلش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.