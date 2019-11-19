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المخرج كريم السبكى ينفى انفصاله عن شهد رمزى: الكلام دا محصلش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المخرج والمنتج كريم السبكى ما نشر اليوم الثلاثاء، حول انفصاله عن زوجته شهد رمزى – ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيقة الفنان شريف رمزى، مؤكدا: "الكلام دا محصلش ومفيهوش أى حاجة صح".

 

وأضاف كريم السبكى لـ"الخليج 365": "اتعمل حدوتة وقصة اتجمعت من الصور اللى منشورة على إنستجرام، وأنا دلوقتى فى بيتى ومعايا مراتى وبنتى والكلام بتاع الانفصال دا ملوش أى أساس من الصحة".

 

تزوج كريم السبكى من شهد رمزي فى مايو عام 2016 وأنجبا طفلتهما "ليالى"، وكان آخر ظهور لهما في مارس الماضي خلال احتفالها بعيد ميلاد أحد أصدقائها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عدم وجود صور تجمعهما على حساباتهما بالسوشيال ميديا.

 

يذكر أن كريم السبكى قدم خلال مشواره كمخرج 3 أفلام هم "قلب الأسد" مع محمد رمضان وتأليف حسام موسى، و"من ضهر راجل" مع آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة وتأليف محمد أمين، وأخيراً "الديزل" مع محمد رمضان وياسمين صبرى وهنا شيحة وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

 

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