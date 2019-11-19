شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عرض مسلسل The Walking Dead بعد "دستة مواسم" على AMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقارير أجنبية، إلى أن الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب الشهير The Walking Dead، سيكون الأخير من السلسلة التي تعرض على الشبكة الأمريكية AMC.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الاندبندنت، فإن القائمين على المسلسل يسعون لإنتاج عمل درامي جديد بعنوان Fear the Walking Dead، يعرض بعد الانتهاء من عرض الموسم الثاني عشر المرجح عرضه في مارس عام 2022.

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ووفقاً لتصريح سكوت جيمبل المشرف على الشبكة الامريكية AMC، فأن تركيز الشيكة حالياً فى انتاج موسمين فقط من سلسلة الزومبي الشهيرة التى حصدت مستويات منخفضة المواسم الأخيرة، على أن تسعى الشبكة في انتاج مسلسل يسرد قصص فرعية لمجموعة من المراهقين المحاصرين في نهاية العالم من قبل مجموعة من الزومبي.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.