شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تقرر تجديد مسلسل Lord of the Rings لموسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة أمازون الضوء الأخضر للبدء في العمل على الموسم الثاني من المسلسل المنتظر عرضه Lord of the Rings، الذي يتم تصوير الموسم الأول منه حالياً في نيوزيلندا، والمستوحى أحداثه من سلسلة الأفلام الشهيرة.

وبحسب صحيفة فاريتي فإن الشركة المنتجة قررت البدء فى تصوير وإعداد الموسم الثاني بالرغم من عدم إنهاء تصوير الموسم الأول، واكتمال طاقم العمل المقرر أن ينضم لكل من ماركيلا كافيناج وويل بولتر وجوزيف مول.

المسلسل، المقرر عرض أولى حلقاته نهاية العام القادم، يتم تطويره من قبل فريق كتابة يضم كلاً من JD Payne و Patrick McKay، على أن يتم تدريجياً ضم بعض الكتاب الجدد بعد الانتهاء من كتابة الخطوط العريضة للسلسلة.

وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017 عن نيتها فى إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخي Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.