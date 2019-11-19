"رجولة وروح": تعليقات فنانين على تأهل مصر لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفاعل عدد كبير من الفنانين مع فوز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب أفريقيا بـ3 أهداف مقابل لا شيء، ليصعد للمباراة النهائية في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، ويضمن رسميا التأهل لأولمبياد طوكيو.

وكتبت ندى بسيوني: "مبرووووووك التأهل لطوكيو 2020، في انتظار اللقب إن شاء الله".

بينما علق مصطفى خاطر: "الحمدلله، كده نقدر نقول ألف مبروك لمنتخب مصر، قوة و روح ورجولة في الأداء، ألف ألف مبروك يا رجالة، شرفتونا.. برافو برافو برافو".

أما رشا مهدي فقد اكتفت بقولها: "المصريين أهما".

وكتبت الفنان مصطفى بسيط: "بتفرج و مبسوط و مستمتع"، مضيفا: "لا لا لا لا لتانى مرة، وأنا بكتب تويته الجوووووول التانى الله أكبر الله أكبر، أنا يا فيا يا فى تويتر حاجه لله".

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أما الفنان نبيل الحلفاوي فقد قال: "ألف مبروك التأهل للأوليمبياد، شكرا عبد الرحمن مجدي. ما كنتش مستريح لضربة الجزاء. فرحتونا بجونين ملعوبين، فزتم على فرقة محترمة تستحق التقدير.. هارد لك لجنوب إفريقيا.

عقبال تتويج روحكم العالية بالكاس يا شباب".

وكتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة: "يجب تطعيم المنتخب الأوليمبي ببعض عناصر المنتخب الأول و ليس العكس، مش لازم نعصر الحاضر لآخر قطرة عشان نفكر للمستقبل".

وأضاف: "الرجولة+ الروح+ الجمهور+ العدالة في التشكيل= النجاح، مبروك يا رجالة".

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراة النهائي، لتحديد الفائز بالبطولة وصاحب المركز الثاني، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر.