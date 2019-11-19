احتفالًا باليوم العالمي للرجل.. ياسمين رئيس تبعث برسالة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعثت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة رومانسية لزوجها المخرج هادي الباجوري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للرجل، الذي يحتفل به العالم 19 نوفمبر من كل عام.

ونشرت "ياسمين" صورة تجمعها بزوجها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، وعلقت: "زوجي وأخي وصديقي هادي الباجوري، أنت كل شيء، اليوم العالمي للرجل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم "بلاش تبوسني"، وهو من بطولة محمد مهران، سلوى محمد علي، بطرس غالي، شريف الخيام، ومن تأليف وإخراج أحمد عامر.