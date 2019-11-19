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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بعثت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة رومانسية لزوجها المخرج هادي الباجوري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للرجل، الذي يحتفل به العالم 19 نوفمبر من كل عام.
ونشرت "ياسمين" صورة تجمعها بزوجها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، وعلقت: "زوجي وأخي وصديقي هادي الباجوري، أنت كل شيء، اليوم العالمي للرجل".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم "بلاش تبوسني"، وهو من بطولة محمد مهران، سلوى محمد علي، بطرس غالي، شريف الخيام، ومن تأليف وإخراج أحمد عامر.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالًا باليوم العالمي للرجل.. ياسمين رئيس تبعث برسالة لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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