أكرم حسني يعلق بطريقة كوميدية على سبب غياب محمد صلاح عن المنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعدما نشر اللاعب محمد صلاح، صورة له أثناء مشاهدته فيلم "البدلة"، علق بطل العمل الفنان أكرم حسني، بطريقة كوميدية على "منشور" صلاح.
وعبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق "حسني": "أبو صلاح ماحضرش الماتش اللي فات عشان بيتفرج على البدلة".
فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.
يذكر أن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، غاب عن مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، بسبب تعرضه لإصابة في القدم.
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