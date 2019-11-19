احتفالا بعيد ميلادها.. سلمى أبو ضيف عن هند صبري: "فنانة تستطيع هزيمة العالم بطاقتها وابتسامتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، الذي يوافق 20 نوفمبر.

ونشرت "سلمى" صورة تجمعها بهند صبري، وعلقت: "عام سعيد لأختي الغالية، عيد ميلاد سعيد لأطيب وأنقى قلب عرفته، شخصية أتعلم منها وأتطلع إليها كإنسانة وفنانة تستطيع هزيمة العالم بطاقتها المذهلة وابتسامتها الجميلة، بحبك أوي أوي".

هند صبري من مواليد 20 نوفمبر 1979، ولدت في ولاية قبلى التونسية، علافها الجمهور بعدما قدمتها المخرجة إيناس الدغيدي لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة"، وانطلقت بعدها لتقديم عدد كبير من الأعمال من بينها "مواطن ومخبر وحرامي"، "ويجا"، "بنات وسط البلد"، وغيرها.