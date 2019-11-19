في اليوم العالمي للرجل.. رانيا يوسف تكشف عن أهم رجُلَيْنِ في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تفاعلت الفنانة رانيا يوسف، مع اليوم العالمي للرجل، الذي يوافق اليوم 19 نوفمبر، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وكشفت رانيا عن أهم رجُلَيْنِ في حياتها، عبر خاصية "الاستوري"، حيث نشرت صورة تجمع بين شقيقها ووالدها، وعلقت رانيا على الصورة: "في اليوم العالمي للرجل، أكثر اتنين سند ليا هما أخويا ووالدي".

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وتنتظر رانيا عرض فيلم "دماغ شيطان"، ومسلسلي الآنسة فرح ومملكة إبليس، كما تصور حاليا دورها في فيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للرجل، اليوم 19 نوفمبر، وكانت البداية في عام 1999.