بالفيديو.. فيفي عبده تكشف كواليس جلسة تصوير vouge arabia

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: كشفت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كواليس جلسة التصوير الشهيرة، التي خضعت لها لصالح مجلة vouge arabia. وعلقت: "كواليس 2 من تصوير فوتوشوت مجلة vouge arabia". يذكر أن "الجلسة" التي خضعت لها فيفي عبده لصالح المجلة، كانت قد حازت على إعجاب جمهور النجمة الإستعراضية، فقد ظهرت بشكل مختلف عما اعتاد الجمهور مشاهدتها، كما حرصت المجلة أن تظهر "فيفي" بدون تعديلات كبيرة في وجهها، واعتمدت على مكياج خفيف أبرز ملامحها.

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