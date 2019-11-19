فيديو| هنا الزاهد تداعب الغزلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في إحدى حدائق الحيوان. وظهرت هنا في الفيديو وهي تداعب الغزلان، وعلقت على الفيديو قائلة: "الجنة- أجمل حيوان في العالم". المعروف أن هنا، تقوم حاليًا بزيارة إلى دولة الإمارات للمشاركة في حملة إعلانية لأحد الهواتف المحمولة. يذكر أن الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي احتفلا بزفافهما، 11 سبتمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندة علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم.

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