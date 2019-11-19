مايا دياب تثير جدلًا واسعًا بسبب صورة فوتوشوب

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وبحث عنها الآلاف عبر موقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن ظهرت بطريقة مختلفة في الأيام الأخيرة.

وشاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،

بمقطع فيديو لها خلال مشاركتها فى حفل مجلة ELLE العالمية المقام فى مدينة دبي الإماراتية.



وأطلت خلال الحفل بإطلالة راقية، مرتدية فستانًا طويلًا، باللون البيج اللامع، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التى حملت توقيع Versace Jewelry .



كما تعرضت مايا دياب، لسخرية وانتقادات واسعة بعد إطلالتها في حفل إحدى المجلات في دبي.

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واتهمت الفنانة اللبنانية بأنها لجأت إلى تقنية الفوتوشوب لتعدل صورتها التي نشرتها على حسابها عبر إنستجرام، لتبدو ملامحها نحيفة على غير الحقيقة التي بدت في صورة مغايرة تمامًا لما نشرتها بعد تعديلها في برنامج الصور فوتوشوب.

واعتبر البعض أن مايا تستخدم البرنامج لتبدو أجمل وبملامح وجه أصغر سنًا.