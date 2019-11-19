مهرجان مسرح بلا إنتاج يكرم محمد محمود في دورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى" في دورته العاشرة، عن تكريم الكوميديان الكبير محمد محمود، بحفل ختام المهرجان الذي سيقام بمسرح بيرم التونسي يوم 22 نوفمبر المُقبل .

يشار إلي أن الفنان محمد محمود ولد في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1973، وحصل كذلك على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة في عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا في مجال الإخراج في عام 1985.

شارك محمد محمود في بطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام

والمسرحيات، من أبرز أعماله المسرحية: ( ٣أيام في الساحل ، الحفلة التنكرية ، حكيم عيون ، مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي)، وفي التلفزيون: (فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، أرض النفاق، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل) كما قدم العديد من الأفلام السينمائية أهمهم :(أمير البحار ، إنت حبيبي وبس ، الوتر ، الأبلة طمطم) .

يذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية الدكتورة إيناس

عبدالدايم وزير الثقافة، ويفتتح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان “مسرح بلا إنتاج الدولي” التى ستنعقد في الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الأنفوشي بمدينة الإسكندرية .

هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل “طلعت زكريا “، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.