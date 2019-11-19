سما المصري لـ ليلى طاهر: يارتنى كنت مثلت معاك زمان

نشرت الفنانة سما المصري صورة برفقة النجمة القديرة ليلى طاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعربت سما عن شدة سعادتها بلقائها الفنانة القديرة ليلى، قائلة: الحلوة الجميلة القمر اللي هتفضل حلوة وجميلة وقمر طول عمرها.. بونبناية الفن في الزمن الجميل الحلوة ليلي طاهر.. ياريتني كنت في سنك وكنت مثلت معاكي زمان ولو شوت واحد يا أحلي الحلوين.. ربنا يديكي الصحة ويخليكي لنا ياسكر وحلويات.

يشار إلى أن الفنانة سما المصري طرحت سابقًا كليب حب الحمام، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

يذكر أن النجمة ليلى طاهر

شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ملكة في المنفي، وهو من إخراج محمد زهير رجب، ووائل فهمي عبدالحميد، وبطولة كل من نادية الجندي، محمود قابيل، كمال أبو رية، شريف سلامة، حسام فارس، فايزة كمال، شيرين عادل، منى هلا، رشا نور الدين، منال سلامة، جمال إسماعيل، خليل مرسي، محمد متولي، فايق العزب، سلوى محمد علي، فؤاد شرف الدين، وفاء سالم، محمد مرزبان، سمير صبري، عايدة عبدالعزيز، عبدالرحمن أبو زهرة، فريال يوسف، ملك قورة، تامر شلتوت، جميلة عزيز، جلال عيسى، طارق سليمان.

تدور أحداثه عن حياة الملكة نازلي منذ بداية من زواجها من الملك فؤاد، واختيار البريطانيين له ملك يحكم مصر وكيف استخدمها كواجهة حضارية أثناء رحلته التاريخية إلى أوروبا لتتحدث عنه كل الصحف الفرنسية والإنجليزية وتعلن عن انتهاء عصر النساء في مصر على الرغم كانت مصر في شبه عزلة عن مجريات الأمور وكذلك دورها في تثبيت ابنها الملك فاروق، على العرش بعد وفاة والده ومحاولتها التأثير عليه وتوجيهه سياسيًا الأمر الذي يتعارض مع رجال حاشيته، وكيف كانت الملكة نازلي أن تشارك الأمراء وملوك أوروبا في احتفالتهم وكيف كان هذا الأمر يزعج السلطة المصرية، وتتعرض الأحداث إلى علاقة الملكة نازلي بأبنائها وبناتها والدفاع عنهم وعن مصالحهم، وزواج الملك فاروق من الملكة فريدة التي أنجبت الأميرة فريال تشعر الملكة نازلي بالقلق على ابنها والعرش وتتولى الأحداث.