سليم الأول ومحمد الفاتح يشعلان صراع ممالك النار لخالد النبوي

أثار المسلسل الجديد "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وبحث عنه آلاف على موقع البحث العالمي جوجل، في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك قبل أن تبدأ أولى حلقاته مساء الأحد، وحتى عرض الحلقة الثالثة مساء اليوم.

وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل، الأحد، ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة على قناة "إم بي سي".

وأشعل أول ظهور للفنان خالد النبوي في المسلسل، وذلك في الحلقة الثانية أمس، ورغم أنه ظهر في آخر دقائق بسيطة في نهاية الحلقة، ولم ينطق إلا جملة واحدة، إلا إنه قد انهالت التغريدات عليه بشكل مكثف، كما تحدث الآلاف عن شخصية سليم الأول ومحمد الفاتح.



"وصل السلطان العثمانى محمد الفاتح إلى الحكم، بعد تصارع مع 3 ملوك، ثم أمر بقتل أخيه أحمد الذى كان

يبلغ من العمر 6 أشهر فقط خوفًا من أن يكبر وينافسه على العرش، ثم سن قانونا يجيز للسلطان أن يقتل إخوته للوصول إلى الحكم"، بهذه الكلمات بدأت الحلقة الأولى من مسلسل ممالك النار والتى استعرضت فى البداية حياة السلطان محمد الثاني الفاتح.



ومحمد الفاتح هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة آل عثمان يلقب إلى جانب الفاتح، بأبى الفتوح وأبو الخيرات، وبعد فتح القسطنطينية أضيف لقب قيصر إلى ألقابه وألقاب باقى السلاطين الذين تلوه، حكم ما يقرب من ثلاثين عامًا عرفت توسعًا كبيرًا للدولة العثمانية.



وتدور أحداث ممالك النار حول شخصيتين محوريتين هما السلطان سليم الأول وهو حفيد السلطان محمد الفاتح، والشخصية الثانية هى طومان باى، السلطان

المملوكى الذى كان ولى العهد فى القاهرة المملوكية عام 1500 ميلادية، وجهزه عمّه قنصوة الغورى سلطان مصر يومها، لتولى مقاليد الحكم لاحقًا.



وقال الفنان خالد النبوي، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا عرب": "أنا وطومان باي اخترنا بعض، أنا كنت بحلم بطومان باي، فخور أني أكون جزءًا من حدوتة يحكيها تاريخنا الكبير".

وتابع: "صممت أني أحضر لحظة تحول طومان باي الطفل، إلى طومان باي الأكبر، لكي أشاهد روح إدريس خروبي".

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" يتناول الصراع العثماني المملوكي، واحتلال مصر والشام، على يد السلطان العثماني سليم الأول، وشنق "طومان باي" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

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"ممالك النار" لخالد النبوي يثير الجدل قبل عرضه

وعمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين هم السوري عزام فوق العادة، والإسباني أليخاندرو توليدو، والبريطاني بيتر ويبر.

ويشارك في بطولة المسلسل، عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوي في دور طومان باي، والسوري رشيد عساف في دور قنصوة الغوري، والسوري محمود نصر في دور سليم الأول.



وبلغت تكلفة المسلسل 40 مليون دولار وتم تصوير كل أحداثه في تونس.