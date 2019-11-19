يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، لقاء خاصًا مع النجمة نيكول سابا.
تتحدث نيكول سابا خلال اللقاء عن عن أحدث أعمالها وأسرتها
وفي حلقة الجمعة، يجري البرنامج لقاءً خاصًا مع النجمة الشابة بسنت شوقي للحديث عن فيلم "لما بنتولد" وخطوبتها من النجم محمد فراج، بالإضافة إلى أعمالها القادمة، كما يستعرض البرنامج آخر أخبار نجوم هوليوود.
يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا ضيفة "عين" على قناة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.