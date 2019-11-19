نجوم الفن يدافعون عن صابرين بعد خلعها للحجاب

دافع الكثير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال عن الفنانة صابرين، وذلك بعد أن ظهرت بدون حجاب، وكانت الفنانة صابرين تحجبت ثم نشرت صورها بدون الحجاب، وكما بارك لها الكثيرين من نجوم الفن، والإعلام بعد خلعه.

وفي السطور التالية سنتعرف على أبرز من دافعوا عن النجمة صابرين رغم تأكيدات دار الإفتاء المصرية أن الحجاب فرض على المرأة، حيث أنه ليس من أركان الإسلام الخمسة، إلا أن البعض يصر على الاستنكار من نجوم الفن والإعلام وبعض رجال الدين، المثقفين.

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1- دعمت النجمة أصالة الفنانة صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها.. وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ

هو أحسن أو أكثر إلتزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه.

2- وعلق الإعلامي ممدوح موسى على خلع صابرين لحجابها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: مش ممكن اسيب الموضوع بتاع صابرين يعدي كده لازم أقول حاجه ما كله بيقول وانا احب اظيط في الظيطه بس يمكن بمنظور تاني عن كل او بعض الي بيظيط عرفت صابرين وهي عندها حوالي 16 سنة كانت بتغني بس وكانت مش ممكن تروح أي مكان من غير أيد أبوها الله يرحمه كان حبيبي وكانت بنت دمها خفيف بتغني أغاني خفيفه ولذيذه جدًا وكانت مطلوبه جدًا في كل الحفلات والأفراح.. وكبرت صابرين

شويه ولسه معاها عمو ياسين والدها وإبتدت تمثل وتزوجت صابرين من أبو أبنها الكبير وأنا بقيت بعمل برامج وعملت معها حلقة جميلة جدًا وأشتهرت صابرين وعملت أروع مسلسل أسمه أم كلثوم وهنا كانت المفاجأه المسلسل كسر الدنيا.. وكانت صابرين مدعوة في كل البلاد العربية احتفالًا بالمسلسل وبقت صابرين في حيرة من هذا النجاح المبهر وعملت حفله كبيرة في إحدى الفنادق الكبري احتفالًا بالنجاح وكنت أحد المدعوين وأنا للحقيقة كنت مش عارف صابرين هتعمل إيه بعد كده صعب جدًا تعمل حاجة أنجح من أم كلثوم وفعلًا.. قعدت صابرين وأتحجبت مع أنها مكنتش بتلبس أي حاجه مفتوحة ولا عريان أبدًا وده طبعها وبعد سنوات رجعت تاني ولبست باروكه وفضلت محترمة كما هي من يوم مابدأت وقررت تشيل البروكه وتظهر بشعرها ومازلت محترمة ولم نسمع عنها طوال حياتها أي إشاعة أو أي حاجة غير كل الاحترام والدم الخفيف أحب أقول في النهايه مش كل محجبه محترمة ومش كل واحدة من غير حجاب محترمة ربنا رب قلوب.. كل واحد حر يفعل ماشاء صابرين الاحترام كله وشكرًا.

3- ونشر الإعلامي شريف مدكور فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ودافع عن الفنانة صابرين، وذلك بعد خلعها للحجاب قائلًا: صابرين حرة.