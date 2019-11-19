تراند اليوم : صدمة.. فنانة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب من صديقتها المتحولة جنسيًا

أحدثت فنانة شهيرة صدمة، بعد إعلانها أنها تفكر في الإنجاب من صديقتها المتحولة جنسيًا، على الرغم من بلوغها 70 عامًا.

وخلال مشاركتها في أجدد حلقات برنامج الواقع I’m A Celebrity التي عُرضَت مؤخرًا، إعترفت نجمة تلفزيون الواقع ولاعبة الأولومبيات السّابقة كاتلين جينر التي حوّلت جنسها كُلّيًا في عام 2015، بأنّها ما زالت تملك قلبَ الرّجال.

ومن ناحية أخرى، تشعر كاتلين جينر حالياً برغبة جامحة في أن تصبح أماً في سن الـ70، وهي حاليًا على علاقة مع المتحولة جنسياً صوفيا هتشينز البالغة من العمر 22 عامًا .

وقد انتقلت علاقة الثنائي لتصبح أقوى منذ أن تم رصدهما معًا في عام 2017 ، وعلى الرغم من أنهما لم يؤكدا مطلقًا علاقتهما الرومانسية، إلا أن كاتلين لديها ستة أطفال بيولوجيين وأربعة أطفال وأربعة عشر حفيدًا ، لكنها تبدو مستعدة لأن تصبح أماً من جديد بشكل مختلف.