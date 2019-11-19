نبيلة عبيد تزور فجر السعيد في المستشفى

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:54 مساءً - شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من زيارة الممثلة المصرية نبيلة عبيد لها في المستشفى التي تتواجد فيها لتلقي العلاج بعد الأزمة الصحية التي تمر بها منذ فترة.
وظهرت السعيد في الصورة وهي جالسة على سريرها في المستشفى وتجلس إلى جانبها عبيد وهما ينظران إلى أمر ما على الهاتف الجوال.
وعلّقت السعيد على الصورة بالقول:”في المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميله فقط والتسليه… الفنانه الكبيره نجمة مصر الأولى نبيله عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي الى اليوم”.
وأضافت:”إتصالاتها يومياً في الأهل مستمره وعندما علمت بإني تجاوزت المحنه وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر الى باريس لزيارتي … كلمة شكراً لن تفي بلبله حقها فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن ربي يقدرني أرد لها نص جمايلها.. فما أحوج المريض الى السؤال عنه والكلمه الطيبه … حبيبتي بلبله الله لايحرمنا من وجودچ في دنيانا”.
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