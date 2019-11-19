كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 09:54 مساءً - فاجأت مقدمة البرامج المصرية سالي فؤاد المتابعين بإعلانها خبر انفصالها رسمياً عن زوجها.
ونشرت سالي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بالقول: “خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي”.
وشكّل هذا الخبر جدلا كبيرا بين الوسائل الاعلامية المصرية، اذ ان سالي لا تظهر حياتها الشخصية الى العلن.
الجدير ذكره ان سالي فؤاد تقدّم حاليا برنامج طهي، بدأت بمجال تقديم البرامج في سنة 2010 ، اذ انها اطلّت على العديد من القنوات، كـ “نايل فاميلي وقناة المحور”.
كانت هذه تفاصيل خبر مقدمة برامج تفاجئ متابعيها وتعلن انفصالها عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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