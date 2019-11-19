هند صبري تكشف تفاصيل زيارتها لأكبر مخيم لائجين في العالم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن تفاصيل زيارتها لأكبر مخيم لائجين في العالم، وهو “مخيم الروهينجا” في بنجلاديش، وهو يضم اللاجئين الذين تم طردهم من ميانمار على خلفية عرقية ودينية مسلمة، ويحتوي هذا المخيم على مليون لاجئ.
الفنانة التونسية قالت، خلال استضافتها في برنامج “القاهرة الآن” على قناة “الحدث”: “دى قبيلة مسلمة تم طردها والمخيم الموجود فى بنجلاديش يضم مليون شخص ويعد فعلياً أكبر مخيم لاجئين فى العالم”.
وأضافت أن زيارتها كانت على خلفية أنها سفيرة نوايا حسنة للأمم المتحدة، إلى جانب إيصال رسالة إلى هؤلاء اللاجئين بأن المجتمعات العربية والفنانين ليسوا ببعيد عن قضيتهم.
وعبرت هند عن حزنها الشديد تجاه المشاهد التى رأتها فى مخيم اللاجئين والتى كانت أبرزها وجود أطفال عراة لا يجدون ما يرتدونه والأمهات تنظر إليهن ولا تستطيع تقديم أى شئ لهم، لأنهن لا يمتلكن شئ.
وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد شاركت مؤخرا في الفيلم التونسي “نورا تحلم”، وهو تأليف وإخراج هند بو جمعة، وتشارك هند في بطولته أمام لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وايمان الشريف وجمال ساسي وسيف ظريف، وغيرهم.
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