آيتن عامر تتفاعل مع تعليق محمد صلاح وتقرّر تحويل راتبها بالإسترليني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشاد لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح بأفلام الفنانة آيتن عامر، حيث نشر مجموعة صور جديدة له علي متن الطائرة وهو يشاهد عددًا من الأفلام المصرية منها فيلم "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني، و"علي بابا" و"خلاويص" لأيتن عامر وأحمد فهمي.

ونشر صلاح، عبر خاصية الاستوري بموقع "إنستغرام"، صورة فيلم "خلاويص" وعلّق عليها، قائلاً" فيلم علي بابا هيعجبك برضه".

من ناحيتها، حرصت آيتن عامر على التفاعل مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حيث أعربت عن سعادتها بإشادة صلاح، وعلّقت قائلةً :"معلش يا جماعة أنا كدة حتفق على الأفلام الجاية بالإسترليني".

وقدّمت آيتن عامر عددًا من الأفلام الناجحة علي رأسهم فيلم "خلاويص" بطولتها وكل من أحمد عيد وأيتن عامر ومحسن منصور وأحمد فؤاد سليم ومحمد حاتم وسامي مغاوري وطارق عبد العزيز والطفل آدم سرحان، ومن تأليف لؤي السيد وفيصل عبد الصمد، وإنتاج "موف أب" محمد مازن، ومنتج فني ريمون رمسيس، وإخراج خالد الحلفاوي.

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وأيضًا فيلم "علي بابا" بطولة كريم فهمي ودارين حداد وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ويتناول شخصية الانتهازي الذي يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة على حساب الآخرين، والتغيرات التي تحصل معه بعد وقوعه في غرام فتاة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الدرامية ، مسلسل "ابن الأصول"، مع النجم حماده هلال، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.

وتدور أحداث مسلسل "ابن الأصول" حول هشام الذي يجسّد شخصيته الفنان حمادة هلال، من عائلة ثرية يعمل في تجارة الألماس مع والدته يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف أن جده متورط، وإذا بالأحداث تنقلب رأسًا على عقب.

كما شاركت آيتن أيضًا في مسلسل "طلقة حظ"، مع مصطفي خاطر، هبه مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ومجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من من إنتاج شركة سينرچي، للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

وشاركت في مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان و صلاح عبد الله، محمد لطفي، حسن حسني، محمود الجندي، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم.