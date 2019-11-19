هازال كايا تحتضنُ طفلها في ظهورها الأول بعد الإنجاب.. وهذا لقبه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عددٌ من مُحبي الفنانة التركية هازال كايا الصورةَ الأولى لها بعد الولادة والتي تجمعها بطفلها الذي أطلقت عليه اسم "فِكرت" وزوجها الفنان والمخرج علي أتاي.

وتظهرُ كايا في الصورة محتضنةً طفلها وهي على السرير بالمستشفى في صورة يبدو أنه تم التقاطها بعد الولادة مباشرةً، ويظهر أتاي وهو يُقبّل جبين كايا.

وبحسب بعض المصادر فإن الطفل يزن 2.68 كغم وطوله 46.5 سم، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين للفنانة التركية والطفل الجديد الصحة والعافية، خاصةً أن وزن الطفل يُعتبر قليلًا نوعًا ما مقارنةً بأي مولود جديد.

وكانت الفنانة التركية هازال كايا قد وضعت طفلها مساء يوم أمس الإثنين، وضجّت جميع المواقع الإخبارية التركية والعربية بالإضافة للصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على السوشيال ميديا، بخبر إنجاب كايا لطفلها الأول، وهو الخبر الذي انتظره جمهورها بفارغ الصبر.

وكانت شائعات إنجاب كايا قد انتشرت قبل أيام من والدتها، لتظهر الفنانة التركية خلال خروجها من صالون التجميل نافيةً بالصورة خبر إنجابها.

ولم ترضِ الصورة المنتشرة فضول جمهور الفنانة التركية، مُعبّرين عن حماستهم لرؤية ملامح الطفل بشكل واضح وفيما إذا كان قد ورث ملامح والدته أو والده.

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وبدا علي سعيدًا بولادة طفله إذ نشر صورةً أخرى قبلها بساعات تجمعه بزوجته، علّق عليها: "وصل فيكو إلى العالم، أهلاً بك فكرت"، ويبدو أنَّ "فيكو" هو اسم الدلع الذي سيطلقه الوالدان على طفلهما، كما أنَّ المواقع التركية أفادت بأنَّ علي لم يفارق زوجته هازال لحظة واحدة وبقي معها حتى ولادة طفلهما.

يُشار إلى أن هازال كايا كانت قد احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي أتاي في شهر فبراير من عام 2018، لتعلن بعد فترة قليلة عن حملها وفرحتها بهذا الخبر، ولم تتردّد الفنانة التركية بمشاركة صور من حملها خاصةً في الأشهر الأخيرة غير مكترثة لأي تعليقات سلبية أو انتقادات تخصّ زيادة وزنها.

يُذكر أن خبر زواج وحمل كايا شغل جمهورها الواسع عبر دول العالم وتركيا، وبشكل خاص جمهورها في الوطن العربي، إذ تتمتع الفنانة التركية بجماهيرية واسعة بدأت من خلال دور "نهال" في مسلسل العشق الممنوع إلى جانب الفنانة التركية بيرين سات والفنان كيفانش اتاتلتوغ.

وازدادت شعبيتها بعد دور البطولة الذي جسّدته في مسلسل "اسميتها فريحة"، وكان آخر أعمال الفنانة التركية مسلسل "حكايتنا" والذي انتهى عند الجزء الثاني لتُعلن كايا ابتعادها عن الفن وتفرغها لطفلها الأول، في المقابل بدأ جمهور الفنانة التركية يتساءل عن موعد عودتها إلى التمثيل معبّرين عن اشتياقهم لها.