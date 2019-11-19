شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطفل معتز هشام فى "اختبار كاميرا" قبل اختياره لـ""ممالك النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الطفل معتز هشام الأنظار إليه بعد تقديم دور "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" فى مسلسل "ممالك النار" الذى عرضت أولى حلقاته الأحد الماضى، وعبر المشاهدون عن إعجابهم بأداء الطفل معتز وذلك من خلال تعليقاتهم على السوشيال ميديا.

وحصل ”الخليج 365” على فيديو لاختبار معتز أمام الكاميرا قبل اختياره للدور، ويظهر مدى موهبته واجتهاده لينال فرصة الظهور فى مسلسل "ممالك النار"، بعد أن قطع عشرات الكيلو مترات قادمًا من محافظة الفيوم، محل إقامته.

خالد صفوت - كاستينج دايركتور المسئول عن اختيار النجوم المصريين المشاركين فى المسلسل - كشف كواليس اختيار الطفل معتز هشام وتدريبه على أداء الدور، وقال إنه تم اختيار معتز من بين العديد من الأطفال لأنه يتمتع بمخارج ألفاظ سليمة، تساعده على نطق اللغة العربية بطريقة صحيحة.

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وأضاف خالد صفوت أنه تمت إعادة الكاستينج للطفل معتز هشام 6 مرات، وبعد الاستقرار على اختياره سافر إلى تونس للتدريب على الفروسية والمبارزة بالسيف قبل تصوير دوره.

وأوضح صفوت أن معتز طفل موهوب ومجتهد، يرتاد مكاتب الكاستينج كلها قادما من الفيوم، من أجل الفوز بفرصة للظهور فى الأعمال الفنية، لافتا إلى أنه شارك فى اختيار بقية النجوم المصريين للمشاركة فى المسلسل ومنهم؛ محمد حاتم، وخالد كمال، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة، وبهاء ثروت، ولبنى ونس، وعبد الرحيم حسن.

ويتناول العمل، فى 14 حلقة، ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، وشنق "طومان باى" آخر سلاطين المماليك على باب زويلة.

عمل على تنفيذ المسلسل 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.