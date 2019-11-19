شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تطرح تيزر فيلم BLACK WIDOW لـ سكارليت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل تيزر أحدث أفلامها المنتظرة BLACK WIDOW مؤخراً عبر موقع يوتيوب تمهيداً لعرضه العام المقبل 2020، وهو الفيلم التي تقوم ببطولته النجمة سكارليت جوهانسون، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً من خلال دورها في سلسلة avengers بدور فتاة المخابرات الروسية. Advertisements علي جانب آخر يعد هذا الفيلم أولي أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.

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