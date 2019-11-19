شكرا لقرائتكم خبر عن إيميليا كلارك تشعر بالذنب على مشاهدها العارية فى Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الممثلة العالمية إيميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة، اللوم على القائمين على مسلسل الخيال العلمي Game of thrones، لإداء المشاهد العارية التي جسدتها في المواسم الأول من السلسلة الشهيرة.

وفى تصريحات جديدة للممثلة صاحبة الـ33 عاماً، أكدت فيها أن القائمين على المسلسل هم السبب وراء تكثيف مشاهد العري في المواسم الأولى والتى لم يتم تحذيرها مسبقاً بوجودها بكثافة فى الحلقات، مضيفة أنها قبلت مشاهد العري كونها في بداية حياتها المهنية والتي كانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عاماً.



ايميليا كلارك وجايسون موموا

وأوضحت الممثلة فى تصريحاتها التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنها لم ترغب في تخييب آمال مشاهدي GOT، فى بداية طرح المسلسل العالمي، واستمرت في تصوير مشاهد العري وهي تحت تأثير الكحوليات لتتجاوز البكاء الشديد الذى كانت تتعرض له، بحسب تصريحاتها.

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وتابعت كلارك التي جسدت دور "أم التنانين" فى المسلسل، قائلة: "لقد قبلت الدور والشخصية ومن ثم أرسلوا إلىّ السيناريو النصي للمسلسل ولم أكن أعلم بكثرة المشاهد العارية التي كانت متواجدة فى الموسم الأول".



إيمليا كلارك في الموسم الأول

وفى سياق متصل، طالبت كلارك في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة ذا صن عام 2016 القائمين على المسلسل الأسطوري زيادة عدد مشاهد العري للرجال ليتم التوازن بين مشاهد الإناث والذكور العارية فى المسلسل، حيث إن مشاهد الإناث أكثر بكثير عن مشاهد الذكور.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.