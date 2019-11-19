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شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يعلن عن أغنيته الجديدة "فاكرهم جدعان" وطرحها خلال أيام.. بعد 100 وش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم دياب عن طرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "فاكرهم جدعان"، وهى من كلمات عصام حسنى، ومن ألحان محمد غريب توزيع أحمد عادل، ومن المقرر طرحها على السوشيال ميديا وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الأيام المقبلة.
ويعود دياب للساحة الغنائية بتلك الأغنية، بعد غياب دام لعام ونصف العام، منذ أن قدم أغنية "100 وش" بالاشتراك مع تامر حسنى ومصطفى حجاج وأحمد شيبة، التى قدمها فى أغسطس 2018.
يشار إلى أن دياب يستعد لبطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، ومقر رعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته مى عمر، ورياض الخولى، ومجموعة من الممثلين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.
كما عرض لدياب اليام الماضية مسلسل "بحر" وشارك فى بطولته ماجد المصرى، وحسنى شتا، وميرنا نور الدين، ومجموعة من الممثلين، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى.
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