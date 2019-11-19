شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصحبة زوجته داخل طائرة خاصة: مع حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، بصحبه زوجته داخل طائرة خاصة، وكتب متغزلا: "مع حياتي"، وسرعان ما حرص الفنانون على كتابة تعليقاتهم على الصورة مثل الممثلة روجينا التي كتبت: "ربنا يسعدكم"، والفنان إدوارد كتب معلقا: "ربنا يخليكو لبعض".

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ويستعد رمضان لحفلته في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، والتى ستكون الأولى له داخل السعودية ضمن فعاليات الموسم الممتد حتى أواخر الشهر المقبل.

ويشهد الحفل شو استعراضى من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين، على أن يكون لكل أغنية استعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم، ومسرح تامر فوزى، إضاءة وشاشات وليد الحريرى.

وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.