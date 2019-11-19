شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تشارك فى حفل إحدى المجلات بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين صبرى على حضور حفل إحدى المجلات العربية السنوي والذي أقيم فى دبى، والذى شارك فيها عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية في الحفل السنوي الذي تقيمه المجلة، وأطلت ياسمين فى الحفل بفستان أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

وتواجد فى الحفل عدد من النجوم مثل اللبنانية مايا دياب، والسورية نسرين طافش والإعلامي نور الدين اليوسف، الممثلة ميساء مغربى، الإعلامية جويل ماردينيان، الإعلامية مهيرة عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين ونجوم الإعلام.



إطلالة ياسمين صبرى

وتواجدت ياسمين صبرى الأيام الماضية في جزر المالديف لقضاء فترة استجمام، وتستعد للعودة إلى القاهرة لبدء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع المقبل بعد الاستقرار على كل العناصر الخاصة به.

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وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



ياسمين صبرى



ياسمين صبرى ومايا دياب



ياسمين صبرى فى الحفل