شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر بطلة "الفتوة" أمام ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة مي عمر مع شركة سينرجي على تقديم البطولة النسائية في مسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوى، والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل لعرضه فى شهر رمضان 2020، حيث يسجل العمل اللقاء الأول فنياً الذى يجمعها بالنجم ياسر جلال.

وتظهر مي في أحداث "الفتوة" بشخصية جديدة عليها تماما تمثل بالنسبة لها مغامرة فنية جديدة لاسيما وأن المسلسل تدور في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسى والأكشن والكوميدى.

يشار إلى أن مي عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضي أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.